Saraçhane ayakta! Davullu zurnalı seçim kutlaması

Yerel seçimlerde sonuçlar tam olarak kesinleşmeden İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde öne çıkan aday Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen birçok İstanbullu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası'nın önünde bir araya gelerek sevincini davul ve zurnalar eşliğinde kutladı.Abone ol
Oy sayım işlemleri devam ediyor. Kesin olmayan son sonuçlara göre İstanbul'da büyükşehir belediye başkanlığı yarışını Ekrem İmamoğlu önde götürüyor.
Oy sayma işlemleri devam ederken, çok sayıda vatandaş da İstanbul Büyükşehir Belediyesi Saraçhane Binası önünde toplandı.
Vatandaşlar, davullarla zurnalarla kutlama yaptı.