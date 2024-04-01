Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletle inatlaşmaktan uzak duracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından AK Parti Genel Merkezi'nde açıklamalarda bulundu.

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Oy sayımı sürerken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'ya geldi ve AK Parti Genel Merkezi'nde seçim sonuçlarını değerlendirdi.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; Aziz milletim, sevgili Ankaralılar, değerli genç kardeşlerim... Sizleri en kalbi duygularımlar, hasretle, muhabbetle selamlıyorum.

Buradan, AK Parti Genel Merkezi'nden tüm Türkiye'yi 85 milyonun her bir ferdini saygıyla selamlıyorum. Her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum. Şahsıma sizler gibi vefakar yol arkadaşları, dava arkadaşları veren Rabbime hamd ediyorum. Milletçe ve slam dünyası olarak 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif'i idrak ediyoruz. Tüm milletimizin, tüm müslümanların Ramazan-ı Şerif'i tebrik ediyorum. Bombalar altında geçiren Gazzeli kardeşlerimizin mevlam yar ve yardımcısı olsun.

Seçimler bildiğiniz gibi demokrasilerin en kritik günleridir. Milletin iradesi sandıkta tecelli eder. Millet sözünü sandık yoluyla söyler. Millet uyarısını ve takdirini sandık aracılığıyla ifade eder.

Evellallah dik duracağız, dikleşmeyeceğiz. 31 Mart bizim için bir bitiş değil, bir dönüm noktasıdır. Sonuçlardan bağımsız olarak bu seçimin galibi öncelikle demokrasimizdir, milli iradedir, 85 milyonun tamamıdır.

Bugün, AK Parti'ye ve Cumhur İttifakı'na oy verenlerle birlikte demokratik haklarını kullanarak sandığın gücüne güç katan herkes kazanmıştır. Bu yolu beraber yürüyeceğiz, kim ne derse desin... Tüm vatandaşlarıma içtenlikle teşekkür ediyorum.

Seçim sonuçlarının ülkemize, milletimize, şehirlerimize, mahallelerimize ve köylerimize hayırlı olmasını diliyorum. 31 Mart seçimleri son 22 yılda girdiğimiz 18. imtihanımız oldu. Hep başardık. Bundan sonra da başararak yola revan olacağız.

Ben sizlere inanıyorum ve bu yolda sizlerle inşallah bizler kazanarak yine devam edeceğiz.

"Özeleştirimizi cesaretle yapacağız"

Kardeşlerim, sandıklar kapanmış, millet son sözünü söylemiş, kararını vermiştir. Yüksek Seçim Kurulumuz önümüzdeki günlerde kesin sonuçları açıklayacaktır. Elbette her siyasi parti kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edecektir.

Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor.

Elbette yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız.

Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız. Ama hiçbir surette milletimizin kararına hürmetsizlik etmeyeceğiz. Milletle inatlaşmaktan, milli iradeye rağmen hareket etmekten, milletin takdirini sorgulamaktan, bugüne kadar olduğu gibi, yine uzak duracağız.

Milletin sandıkta verdiği mesajları en isabetli, en objektif bir şekilde akıl ve vicdan terazimizde tartarak, gerekli adımları mutlaka atacağız. Bunun için önümüzde yaklaşık 4-5 yıllık bir süre var. Bu süre zarfında yanlışımız varsa düzelteceğiz.

Eksiğimiz varsa tamamlayacağız. Doğrularımızın sayısını artıracağız. Bir sonraki seçimlere kadar olan dönemi, her açıdan kendimizi yenilediğimiz, hatalarımızı telafi ettiğimiz kapsamlı bir muhasebe zeminine dönüştüreceğiz.

Burada bir gerçeği de ifade etmekte fayda görüyorum. Geçen sene bu zamanlar başlayan genel ve yerel seçim maratonu bugün artık tamamlanmıştır. Son bir yıldır ülkemizi, milletimizi ve ekonomimizi yoran seçim defterinin bugün itibarıyla kapanması bile büyük bir kazançtır.

"Türkiye'nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre var"

Türkiye’nin önünde hazine değerinde 4 yıldan fazla bir süre vardır. Bu zamanı hep birlikte çok iyi değerlendirmemiz önemlidir.

Milletin ve ülkenin vaktini çalacak tartışmalarla bu dönemi heba edemeyiz. İktidardaki 21’inci yılını tamamlamış bir siyasi parti olarak, hem hükümette, hem de yerel yönetimlerde mesuliyetlerimizin farkındayız. Deprem bölgesinin yeniden ihyası ve ekonomideki sıkıntılarımızın giderilmesi başta olmak üzere ülkemizin acil meselelerine daha fazla eğileceğiz.

Ekonomide yol haritamız olan Orta Vadeli Program ve 12’inci Kalkınma Planımızı bugüne kadar kararlılıkla uyguladık. Ülkemize, milletimize ve gelecek nesillere bedel ödetecek popülist adımlardan uzak durduk. Enflasyon başta olmak üzere uyguladığımız ekonomi programımızın olumlu sonuçlarını, yılın ikinci yarısında görmeye başlayacağız.

İş dünyamızdan bürokrasiye, esnafımızdan çiftçimize, tüccarımıza, işçimize, öğrencilerimize kadar herkes kendi asıl gündemine odaklanabilecekler. Başarılı operasyonlarımız sayesinde iyice köşeye sıkıştırdığımız bölücü terör örgütüne, ölümcül darbeyi mutlaka indireceğiz.

Terörle mücadelede kararlılık vurgusu

Güney sınırlarımızda bir teröristan kurulmasına izin vermeyeceğiz. FETÖ ihanet şebekesinin son kalıntılarını temizlemekte kararlıyız.

Türkiye’nin uluslararası rolünü, sözünün ağırlığını, küresel barışın tesisindeki anahtar konumunu güçlendirecek hamleleri devam ettireceğiz.

Sadece bir telefon işte sizleri buraya topladı. Kardeşlerim buradan bir kez daha milletimize ve tüm Türkiye’ye söz veriyoruz. 85 milyonun her bir ferdinin refahını, huzurunu, güvenliğini ve umutlarını artırmak için durmadan, dinlenmeden koşturacağız. Mazlumlara sahip çıkacak, ihtiyaç sahiplerinin imdadına koşacak, zalimlerin karşısında dimdik duracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da eser ve hizmet siyasetimizle farkımızı ortaya koyacağız.

Gerçek belediyecilik vizyonumuzu inşallah başarı ile hayata geçireceğiz. Milletimizin farklı tasarruf bulduğu yerlerde gönülleri fethetmenin yolunu arayacağız.

Ahde vefanız, dayanışmanız, teveccühünüz için her birinize teşekkür ediyorum. 31 Mart Mahalli İdareler seçim sonuçlarının ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.