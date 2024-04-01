İstanbul'da CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler
31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde 39 ilçe belediyesinin 24’ünü AK Parti, 14’ünü CHP ve birini de MHP kazanmıştı. Dün ise 26 ilçeden CHP, 13’ünden AK Parti çıktı.
Türkiye dün seçmen sandık başına gitti. İstanbul'da Ekrem İmamoğlu, oyların yarısından fazlasını alarak yeniden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi. Peki ilçelerde durum ne?
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde 39 ilçe belediyesinin 24’ünü AK Parti, 14’ünü CHP ve birini de MHP kazanmıştı. Dün ise 26 ilçeden CHP, 13’ünden AK Parti çıktı.
ADALAR: CHP’nin adayı Ali Ercan Akpolat, yüzde 55,87 oy alarak Adalar’da ipi göğüsledi. AK Parti’nin adayı Uğur Sina Şen de yüzde 21,48 oy aldı.
ARNAVUTKÖY: İlçede sandıklardan AK Parti çıktı. Mustafa Candaroğlu yüzde 43,34 ile yeni başkan oldu. Rakibi CHP’li Tekin Aras ise yüzde 37,14’te kaldı.