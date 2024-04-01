İstanbul'da CHP 12 ilçe daha aldı! İşte parti değiştiren belediyeler

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre 31 Mart 2019’da yapılan seçimlerde 39 ilçe belediyesinin 24’ünü AK Parti, 14’ünü CHP ve birini de MHP kazanmıştı. Dün ise 26 ilçeden CHP, 13’ünden AK Parti çıktı.