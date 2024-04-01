Seçim sonuçları sonrası Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk yorum

Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin X hesabından yaptığı açıklamada "Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun." dedi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara göre, CHP adayı Ekrem İmamoğlu kazandı. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Kılıçdaroğlu, "Cumhuriyet'in ruhuna ve devrimlerine sahip çıkan bütün vatan evlatlarına selam olsun. Umudu ülkenin dört bir tarafına serpen Cumhuriyet Halk Partisi var olsun. Ülkemizi aydınlıklara götürme yolunda son bir adım kaldı. Ekilen tohumlar fide oldu, fideler çınar olacak… Ağaçlar dikip ormanlara kavuşacağız, rüzgarda dans eden yapraklar gibi, yağmura değecegiz, bir olup mücadelemizi sürdüreceğiz, hep beraber ülkemizi aydınlığa kavuşturacağız." dedi.