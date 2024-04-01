Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kim kazandı?

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını AK Parti adayı Mehmet Öntürk kazandı.

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Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Öntürk 344 bin 765, CHP adayı Lütfü Savaş 340 bin 922 oy aldı. (Açılan sandık oranı: Yüzde 99,77 )

Mehmet Öntürk kimdir?

Mehmet Öntürk, 18 Mart 1970'te Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde doğdu.

İlk ve ortaokulu Kırıkhan’da, lise eğitimini Kabataş Erkek Lisesinde tamamlayan Öntürk, Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İngilizce İktisat Bölümü'nü bitirdi.

Tarım sektöründe faaliyet gösteren aile şirketlerinin yönetim kurulu başkanlığını sürdüren Öntürk, Antakya Ticaret Borsası Başkan Yardımcılığı, 24, 25. ve 26. Dönem AK Parti Hatay Milletvekilliği ve ardından AK Parti Hatay İl Başkanlığı görevlerinde bulundu.