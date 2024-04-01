BIST 9.142
DOLAR 32,43
EURO 35,01
ALTIN 2.355,53
HABER /  POLİTİKA

Gözler Meral Akşener'de! İYİ Parti'de 2 yönetici istifa etti

Gözler Meral Akşener'de! İYİ Parti'de 2 yönetici istifa etti

Sonuçların netleşmesinin ardından İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı. İYİ Parti il bazında sadece Nevşehir’i kazandı. Meral Akşener'in yapacağı açıklama bekleniyor.

Abone ol

Seçimlere ittifak yapmadan, kendi adayları ile giren İYİ Parti, il bazında sadece Nevşehir’i kazanabildi. İYİ Parti'nin ülke genelindeki oyu 6 puan düştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonuçların ardından herhangi bir açıklama yapmadan Genel merkezden ayrıldı. 

2 isim istifa etti

NTV'de yer alan habere göre sonuçlar tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi. İYİ partinin Ekonomi Politikları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener’i istifaya çağırarak, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, "Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

İYİ Parti Genel İdare kurulu üyesi İrem Yaman da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener basın toplantısı düzenleyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir." ifadesine de yer verildi.

Meral Akşener dün oyunu kullandıktan sonra "Seçim sonuçlarının iyi olacağını düşünüyorum. Türkiye açısından, bizim açımızdan da iyi olacağını düşünüyorum" açıklaması yapmıştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu işin peşini bırakmayacağız
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu işin peşini bırakmayacağız
Murat Kurum'dan seçim değerlendirmesi: Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek, üzerimize düşeni yapacağız
Murat Kurum'dan seçim değerlendirmesi: Milletimizin verdiği mesajları değerlendirecek, üzerimize düşeni yapacağız
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kim kazandı?
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığını kim kazandı?
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara gören AK Parti adayı kazandı
Bitlis Belediye Başkanlığını kesin olmayan sonuçlara gören AK Parti adayı kazandı
Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Bolu’yu tüm dünya tanıyacak
Tanju Özcan'dan ilk açıklama: Bolu’yu tüm dünya tanıyacak
Saraçhane ayakta! Davullu zurnalı seçim kutlaması
Saraçhane ayakta! Davullu zurnalı seçim kutlaması
Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti
Real Madrid sahasında Athletic Bilbao'yu 2-0 mağlup etti
AK Parti Malatya’da büyükşehir ve merkez ilçeleri kazandı
AK Parti Malatya’da büyükşehir ve merkez ilçeleri kazandı
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz!
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş: Seçim sonuçlarını zafer olarak görmüyoruz!
Adıyaman Belediye Başkanlığını CHP adayı Abdurrahman Tutdere kazandı
Adıyaman Belediye Başkanlığını CHP adayı Abdurrahman Tutdere kazandı
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu görevi emir kabul ediyorum
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu: Bu görevi emir kabul ediyorum