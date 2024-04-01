Gözler Meral Akşener'de! İYİ Parti'de 2 yönetici istifa etti

Sonuçların netleşmesinin ardından İYİ Parti'den peş peşe istifa haberleri geldi. Yönetime de istifa çağrıları yapıldı. İYİ Parti il bazında sadece Nevşehir’i kazandı. Meral Akşener'in yapacağı açıklama bekleniyor.

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Seçimlere ittifak yapmadan, kendi adayları ile giren İYİ Parti, il bazında sadece Nevşehir’i kazanabildi. İYİ Parti'nin ülke genelindeki oyu 6 puan düştü.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonuçların ardından herhangi bir açıklama yapmadan Genel merkezden ayrıldı.

2 isim istifa etti

NTV'de yer alan habere göre sonuçlar tartışmaları ve istifaları da beraberinde getirdi. İYİ partinin Ekonomi Politikları Başkanı Bilge Yılmaz, Akşener’i istifaya çağırarak, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Yılmaz, "Bu sonuçlar göstermiştir ki yapacak çok işimiz var, kaybedecek vaktimiz yok." dedi.

İYİ Parti Genel İdare kurulu üyesi İrem Yaman da sosyal medya hesabından istifa ettiğini duyurdu.

Meral Akşener basın toplantısı düzenleyecek

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, Mahalli İdareler Genel Seçimleri sonuçlarına ilişkin bugün basın toplantısı düzenleyeceği bildirildi.

Partiden yapılan açıklamada, "Bunun dışındaki bilgi ve haberlere itibar edilmemesi gerekir." ifadesine de yer verildi.