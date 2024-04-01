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Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu işin peşini bırakmayacağız

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Bu işin peşini bırakmayacağız

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, ellerindeki verilere göre 8 bin oydan fazla önde olduklarını belirterek “Bu işin peşini bırakmayacağız” dedi.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerine Cumhuriyet Halk Partisinin Hatay Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak giren Lütfü Savaş, il seçim kuruluna geldi. Kesin olmayan sonuçlara göre seçimi 2. sırada tamamlayan Savaş, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsür öndeyiz"

Oyların taşınması esnasında yaşanan çeşitli olaylar olduğunu iddia eden Başkan Savaş, “İktidar partisinin temsilcileri ne olduysa saat 1 buçuktan sonra biz kazandık diye ortaya çıktılar. Baktığımız kadarıyla 168 sandık daha var daha ve biz 8 bin küsür öndeyiz. Nasıl kazandıklarını anlamış değiliz, bütün arkadaşlarımızla ekiplerimizle bu işin peşini bırakmayacağız. Sandıkta kazandığımızı, adliyede veya adliyeye gelmeden önceki pozisyonda kaybetmek istemiyoruz. Bunu sonuna kadar götüreceğiz. Gelen oy pusulalarının çeşitli kişiler tarafından içeriye geçirildiğini, resmi olarak görülen insanlar tarafından gelen sandık görevlilerinin elinden alıp içeri girdikleri ve adliyeden uzak bir noktada alıp da adliyeye getiriyoruz diye getirdikleri şeklinde birçok bilgi var elimizde. Bu işin peşini bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

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