Şamil Tayyar seçim sonuçlarını değerlendirdi: AK Parti'ye çok sert balans ayarı

AK Parti eski Gaziantep milletvekili Şamil Tayyar, seçim sonuçlarını değerlendirdi. Tayyar, "Keyfiyet, kibir, kayırmacılık gibi bünyemize giren virüs, hayat pahalılığı, fakirleşme gibi ekonomideki savrulma açık işaretlerdi. Geçen yıl Cumhurbaşkanımıza kıyamayan seçmenin yerel seçimlerde adaylara toleranslı olmayacağı belliydi." dedi.Abone ol
31 Mart yerel seçimlerinde hüsrana uğrayan AK Parti'de büyük şok yaşanıyor. Belediyelerde ve il genel meclisinde CHP'nin gerisinde kalan AK Parti'de seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmeler gelmeye başladı.
AK Partili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabında AK Parti'nin neden kaybettiğine dair çarpıcı tespitlerde bulundu.
2009'da benzer bir düşüş yaşandığını belirten Tayyar, yeniden ayağa kalkılabileceğini yazdı.
"Bir siyasi afettir"