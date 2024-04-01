Seçim sonuçları açıklandıktan sonra gazeteciliği bıraktığını duyurdu

Gazeteci Cengiz Alçayır aylar öncesinde sosyal medyadan paylaştığı açıklamada: ''Eğer Ekrem İmamoğlu İBB başkanlığını kazanırsam özür dileyip mesleği bırakacağım'' demişti. Seçim sonuçlarından sonra yeniden bir paylaşım yaptı.

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Seçimi kazanması halinde gazeteciliği bırakacağını açıklayan Gazeteci Cengiz Alçayır, seçim sonuçlarının belli olmasının ardından mesleği bıraktığını duyurdu.

İşte Alçayır'ın aylar öncesi sosyal medyadan yaptığı o paylaşım;





Dün gece yaptığı paylaşım ise şu şekilde;



veda ve özür



Öncelikle şunun bilinmesini isterim ki; İmamoğlu ile bu şekilde restleşmem ne siyasi ne de kişisel bir refleksti. Onu ciğerine kadar tanıdığım için gerek makamdan kaynaklı gücüyle ne kadar tehlikeli olduğunu bilmem, gerekse de şehre vereceği tahribatın boyutlarını öngördüğüm için gazeteciliğin objektif alanını bir yana bırakıp geceli-gündüzlü bir mücadeleye girmenin vatandaşlık görevi ve sorumluluğu olduğuna inandığım için uzun soluklu bir çarpışmaya girişmiştim. * Peki, İmamoğlu, bu şekilde mücadele ettiğim ilk siyasetçi miydi? Değildi...! Ama... Son oldu...! * Yazıyı kısa tutacağım birader... * Bizde ''şeref sözü'' kıymetlidir. O yüzden de ''Öl, söz verme, öl, sözünden dönme..'' denilir.! Anlayacağın İmamoğlu ve onun gibilerin verdiği tutulmayan, sahip çıkılmayan şeref sözlerine benzemez..! * Gazetecilik benim için aslında bir meslek, bir iş, bir uğraş değil, toplum adına dezavantajlı gruplar adına ve zalim yöneticilere karşı bir mücadele alanı ve bir dertlenme çizgisiydi. Demek ki 16 yılın ardından, bu yolculuk buraya kadarmış.. * Gazeteciliği bu akşamdan itibaren bıraktığım ve siyasi hiçbir alanda bu meslekle alakalı hiçbir mücadele vermeyeceğim için bu yazı açık açık bir ; ''Veda...'' *



Özür kısmına gelince...!



* Bu toprakların masum ve saf insanlarının haklarına göz diken, çöken, istismar eden şer oluşumlara karşı üstün gelemediğim ve havlu attığım için; işinde gücünde, evinde barkında olan herkesten de tüm kalbimle özür diliyorum. * Kısa bir not olarak ilave etmek isterim ki; bu sosyal, ahlaki ve değerler rekabetinde ne İmamoğlu, ne onu destekleyenler kazandı, ne de ben onlar karşısında kaybettim. KAYBEDİŞİM; çürüme ve çürümüşlük sisteminde yok olmaktansa kendisini bu kokuşmuşluk içinden sıyırıp kurtarma meselesinden ibaretti, hepsi bu..! * Yani ben değil; kazandıklarını zannedenler olarak sizler KAYBETTİNİZ...! * İMAMOĞLU'na gelince; aynen devam et birader... Bunlara az bile yapıyorsun, bundan sonra senin aleyhinde tek kelime haber yaparsam senin gibi olayım..!



