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İzmir'de AK Partili 4 belediye CHP'ye geçti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
İzmir'de AK Partili 4 belediye CHP'ye geçti

31 Mart Yerel Seçimleri'nin sonuçlarına göre, İzmir'de AK Partili Bayındır, Bergama, Kınık ve Kiraz belediyeleri, CHP'ye geçti.

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31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçlarına göre Türkiye'de seçmenler tercihlerini yaptı. İzmirli vatandaşlar da 5 yıl boyunca görev yapacak yerel yöneticilerini seçti.

Seçimlerden elde edilen sonuçlara göre ise 2019 Yerel Seçimleri'nde AK Parti'nin kazandığı 4 ilçe, 2024 seçimlerinde CHP'ye geçti.

Bayındır ilçesinde AK Partili mevcut Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı olan Uğur Demirezen, CHP'li Davut Sakarsu'ya karşı mağlubiyet aldı.

Cumhur İttifakı Adayı Sadık Doğruer karşısında CHP'nin adayı Tanju Çelik oyların büyük bölümünü alarak Bergama'da CHP'li belediye dönemini başlatacak.

Yine 5 yıl boyunca AK Partili Belediye tarafından yönetilen Kınık Belediyesinde ise CHP’nin kadın Belediye Başkan Adayı Sema Bodur, rakibi AK Partili Sami Mollaahmet’i yenerek Kınık’ın ilk kadın belediye başkanı oldu.

Kiraz'da mevcut Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu ise CHP'li rakibi Nasuh Coşkun'a kaybetti ve ilçe CHPli belediyeye geçti.

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