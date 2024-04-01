Gürcistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı

Gürcistan'ın Ankara Büyükelçisi George Janjgava, 2023'te Türkiye ile dış ticaret hacminin yüzde 6 artarak 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Bu rakam Gürcistan’ın tüm yıllık dış ticaret hacmi 22 milyar doların yüzde 13,5'ini oluşturuyor." dedi.

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Büyükelçi Janjgava, ekonomi başta iki ülke arasındaki ilişkileri AA muhabirine anlattı.

Türkiye'nin Gürcistan için iyi komşu ve dost ülke olduğunu dile getiren Janjgava, aynı zamanda da stratejik ortağı olduğunu kaydetti.

Janjgava, iki ülke arasındaki ilişkilerin, ortak gayretlerle daha da pekiştirilerek, birçok alanda başarılı şekilde gelişmeye devam ettiğini, 2021'de, Gürcistan'ın ilk Ankara Büyükelçiliğinin açılışının 100'üncü, 2022'de de iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin yeniden tesisinin 30'uncu yıl dönümünün kutlandığını hatırlattı.

"Büyük bir memnuniyetle ifade etmek isterim ki özellikle siyasi ilişkilerimiz ikili düzeyde fevkalade seyrediyor. Bunun yanı sıra ekonomi, siyasi, kültür, eğitim ve diğer alanlardaki işbirliğimiz ve insani dayanışmamız aksamadan sürüyor." diyen Janjgava, ikili ilişkilerin geliştirilmesinde üst düzey ikili ziyaretlerin önemine işaret etti.

Janjgava, 2023'te Dışişleri Bakanı Ilia Darchiashvili'nin iki defa Türkiye'yi ziyaret ettiğini anımsatarak, ülkesinin, 6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremlerde Türkiye'nin yardımına koşan ilk ülkelerden olduğunu söyledi.

Hem Gürcistan devletinin hem kurumların hem de vatandaşların depremzedelere insani yardım ulaştırılması için seferber olduğunu ifade eden Janjgava, deprem bölgesindeki arama kurtarma çalışmalarına, ülkesinden dönüşümlü olarak 200'e yakın özel eğitimli personelin katıldığını belirtti.

"2023'te iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı"

Janjgava, iki ülke arasındaki işbirliğine değinerek, "Türkiye ve Gürcistan, Azerbaycan ile, Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu (BTK), Bakü-Tiflis Ceyhan Petrol Boru Hattı (BTC), Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı (TANAP), Bakü-Tiflis-Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı gibi bölgesel ve küresel enerji ile ulaşım projelerinde etkili iş birliği sergiliyor." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Gürcistan'ın en büyük ticari ortağı konumunda bulunduğuna dikkati çeken Janjgava, iki ülke arasındaki serbest ticaret anlaşmasının bu alanda ilişkilerin gelişmesine vesile olduğunun altını çizdi.

Janjgava, 2021'de Türk menşeli ham madde ile Gürcistan'da üretilen ürünlerin Avrupa Birliği pazarlarına satılmaya başlandığını aktararak, Gürcistan'ın yakın zamanda Avrupa Birliği (AB) adaylık statüsü kazanmasıyla ticari ilişkilerin daha da ileri seviyeye taşınmasını temenni ettiğini söyledi.

"Geçen sene iki ülke arasındaki dış ticaret hacmi önceki yıla göre yüzde 6 artarak yeni rekora, 3 milyar dolara ulaştı. Bu rakam Gürcistan’ın tüm yıllık dış ticaret hacmi 22 milyar doların yüzde 13,5'ini oluşturuyor." diyen Janjgava, Gürcistan Dışişleri Bakanı Darchiashvili'nin mevkidaşı Hakan Fidan ile yaptığı temaslar sonucunda dış ticaret hacminin 5 milyar dolara ulaştırılması hedefini hatırlattı.

"Türk Hava Yolları sadece Tiflis'e haftalık uçak sefer sayısını 32'ye çıkartacak"

Janjgava, 2022'ye kıyasla, 2023'te Gürcistan'a gelen ziyaretçi sayısının yüzde 50 attığını ve Türkiye'den 1 milyon 400 bin kişinin Gürcistan'ı ziyaret ettiğini, Türkiye'den Gürcistan'a giden ziyaretçi sayısının ise bu rakamın yüzde 20'sini oluşturduğunu anlattı.

İki ülke arasında 2023'teki uçak sefer sayısında da artış yaşandığını vurgulayan Janjgava, "Ankara, İstanbul ve Antalya’dan Gürcistan’ın Tiflis, Kutaisi ve Batum şehirlerine Türk Hava Yolları, Pegasus ve Anadolu Jet tarafından haftalık 72 sefer yapıldı. Bu sene, Türk Hava Yolları sadece Tiflis'e haftalık uçak sefer sayısını 32'ye çıkartacak." şeklinde konuştu.

Janjgava, Sarp Sınır Kapısı'ndan geçişlerde de rekor kırıldığına dikkati çekerek, "Geçen sene içerisinde Sarp kara gümrüğünden 6,3 milyon yolcu geçiş yaptı. Küresel ekonomik dinamikler ışığında, sürdürülebilir ekonomik büyüme için yatırım ortamının iyileştirilmesi elbette ki hayati öneme sahip. Gürcistan hükümeti şeffaf, öngörülebilir, elverişli ve istikrarlı yatırım ortamı oluşturmaya özel gayret gösteriyor. Bu bağlamda, Gürcistan'daki Türk yatırımları 200 milyon dolara ulaşmış olup ülkemizde faaliyet gösteren Türk şirket sayısı 2 bin 500 olmuştur." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin arabuluculuk rolü

Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu rolüne işaret eden Janjgava, Türkiye'yi hem bölgesel hem de genel anlamda "önde gelen devlet" olarak niteledi.

Janjgava, "Güçlü yönetimi ve ekonomisi ile Türkiye bölgesel barışa ve dünya barışına olumlu katkıda bulunmak için gereken çabayı gösteriyor. Biz, Gürcü tarafı olarak Türkiye’nin barışçıl tutumuna büyük önem veriyoruz. Gürcistan olarak, bölgedeki barışı ve istikrarı sağlamlaştıracak tüm girişimlerde etkili işbirliği sergilemeye hazır olduğumuzu buradan tekrar söylemek istiyorum." dedi.

Türkiye'nin Kafkaslar'daki rolüne ilişkin değerlendirme yapan Janjgava, Türkiye'nin arabulucu rol üstlendiğinde, barışçıl müzakereleri destekleyen önemli aktör olduğunu gösterdiğini yineledi ve ülkesinin de tüm ülkelerin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyulması ilkesini savunduğunu aktardı.

Janjgava, "Bölgemizdeki ülkelerin refahı için el ele vermemiz gerektiğine inanıyoruz." diyerek, Gürcistan'ın her zaman barışçıl sürecine katılmaya hazır olduğunun altını çizdi.

Gürcistan'ın "Barışçıl Komşuluk" girişimini başlatarak bölgede barış ve istikrarın desteklenmesi açısından önemli adımlar attığına dikkati çeken Janjgava, "(Girişim) Ermenistan ile Azerbaycan arasında müzakereler için platform haline geldi denilebilir. Bu tutumumuzu devam ettirmeye kararlıyız." ifadesini kullandı.

Gürcistan'ın Güney Osetya ve Abhazya'daki politikalarını ve Avrupa-Atlantik hedeflerini Türkiye'nin desteklediğini dile getiren Janjgava, uluslararası platformlarda da bu kararlı tutumunu her daim gösteren Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Janjgava, şöyle devam etti:

"Gürcistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerin her yönde başarıyla gelişmesi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Bundan sonraki dönemlerde de ortak çabalarla siyasi ve ticari ilişkilerimiz başta olmak üzere, her alandaki işbirliğimizi daha da güçlendirmeye devam etmek konusunda kararlıyız. Ülkeler arası potansiyelin tam kapsamlı şekilde kullanılabilmesi yönünde ilgili kurumlarımız arasındaki gerekli çalışmalar yoğun olarak devam edecektir."