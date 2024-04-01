BIST 9.058
DOLAR 32,44
EURO 35,04
ALTIN 2.355,07
HABER /  GÜNCEL

Ege denizinde sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Ege denizinde sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı!

Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında, motor arızası nedeniyle sürüklenen bottaki 17 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Abone ol

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, ilçe açıklarında düzensiz göçmenlerin olduğu lastik bot, motor arızası nedeniyle sürüklendi. Yardım talebi üzerine Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, lastik bottaki 17 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen kişiyi kurtardı.

Güvenlik güçleri, şüpheliyi gözaltına aldı, düzensiz göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanı oldu!
Yerel seçimlerde 4 milletvekili belediye başkanı oldu!
Gürcistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı
Gürcistan'ın Türkiye ile ticaret hacmi 3 milyar dolara ulaştı
Dünyada yapılmış efsane 1 Nisan şakaları!
Dünyada yapılmış efsane 1 Nisan şakaları!
Tokat'ta "Süper Vali'nin" oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı
Tokat'ta "Süper Vali'nin" oğlu Mehmet Kemal Yazıcıoğlu kazandı
İzmir'de seçim sonuçları sürpriz olmadı: CHP'li Cemil Tugay kazandı
İzmir'de seçim sonuçları sürpriz olmadı: CHP'li Cemil Tugay kazandı
İş dünyası seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? İTO'dan açıklama
İş dünyası seçim sonuçlarını nasıl değerlendirdi? İTO'dan açıklama
Antalyaspor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Antalyaspor, yarın MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
Şamil Tayyar seçim sonuçlarını değerlendirdi: AK Parti'ye çok sert balans ayarı
Şamil Tayyar seçim sonuçlarını değerlendirdi: AK Parti'ye çok sert balans ayarı
Kutlama sırasında CHP balkonundan düşen ilçe başkan yardımcısı öldü
Kutlama sırasında CHP balkonundan düşen ilçe başkan yardımcısı öldü
CHP'li başkan Ahmet Akın güne şükür namazı ile başladı
CHP'li başkan Ahmet Akın güne şükür namazı ile başladı
İzmir'de AK Partili 4 belediye CHP'ye geçti
İzmir'de AK Partili 4 belediye CHP'ye geçti
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 14 gözaltı
Diyarbakır’da 1 kişinin öldüğü muhtarlık kavgasında 14 gözaltı