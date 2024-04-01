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Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde kamyonetin şarampole uçması sonucu 6 kişi yaralandı.

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Edinilen bilgiye göre, Adıyaman istikametinden Malatya istikametine gitmekte olan Mehmet Emin Akbulut idaresindeki 06 HE 5834 kamyonet, Erkenek tüneli girişinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Yaşanan kazada kamyonette bulunan sürücü Mehmet Emin Akbulut ile yolcu olarak bulunan Mehmet Emin Arıcı, Salih Arıcı, İsmail Mollaoğlu, İmam Arıcı ve Kadir Arıcı yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Doğanşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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