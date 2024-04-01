Kaldırıma park edilen araçlardan yayalara yer kalmadı

Eskişehir'de dar sokakların olduğu mahallede sürekli kaldırıma araç park eden sürücüler nedeniyle yoldan yürümek zorunda kalan vatandaşlar sorunlarına çözüm bekliyor.

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Akarbaşı Mahallesi'nde kuralsız sürücüler tarafından kaldırımlara park edilen araçlar dikkat çekti. Dar sokakların olduğu ve sıkça park sorununun yaşandığı öğrenilen bölgede kaldırımlarda kendilerine yer kalmayan yayaların genel itibariyle yollardan yürüdüğü görüldü. Oluşan tablodan rahatsız olduğunu dile getiren mahalle sakinleri, yaşadıkları soruna bir çözüm bulunması gerektiğini belirterek yetkililerden yardım istedi.