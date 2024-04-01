BIST 9.036
DOLAR 32,44
EURO 35,05
ALTIN 2.353,30
HABER /  GÜNCEL

Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi!

Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi!

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'nın 4 yıllık görev süresinin dolması nedeniyle yapılmaya başlanan başkanlık seçimlerinin 11. turunda da hiçbir aday salt çoğunluğu sağlayamadı.

Abone ol

Mehmet Akarca, Yargıtay Başkanlığı görevine 24 Mart 2020'de seçildi, 4 yıllık görev süresi 24 Mart itibarıyla doldu.

Bu kapsamda Yüksek Mahkemenin 4 yıl boyunca görev yapacak yeni başkanını belirlemek için Yargıtayda 25 Mart Pazartesi günü sandık kuruldu ve Yargıtay üyeleri sandık başına gitti.

Seçimin ilk on turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine bugün, 3 adayın katıldığı 11. tur oylaması yapıldı.

Oylama sonucu Yargıtay Başkanı Akarca 85, 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez 102, 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk ise 117 oy aldı. Seçime katılım 320 olarak kayıtlara geçerken, kullanılan oylardan 4'ü boş, 12'si ise geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla, salt çoğunluğun sağlanamaması nedeniyle seçime 12. tur oylamayla yarın devam edilecek.

Seçimlerde üye tam sayısının salt çoğunluğunun hazır bulunması gerekiyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Kanser tedavisi gören hastaların yüzde 20’sinde kalp sorunları ortaya çıkabilir
Kanser tedavisi gören hastaların yüzde 20’sinde kalp sorunları ortaya çıkabilir
Kaldırıma park edilen araçlardan yayalara yer kalmadı
Kaldırıma park edilen araçlardan yayalara yer kalmadı
Yerli teknolojiye 4,5G ile başlayan geçiş 5G ile hızlanacak
Yerli teknolojiye 4,5G ile başlayan geçiş 5G ile hızlanacak
Seçim sonrası canlı yayında olay Mehmet Şimşek kulisi! Bu işin sorumlusu sensin denilmiş
Seçim sonrası canlı yayında olay Mehmet Şimşek kulisi! Bu işin sorumlusu sensin denilmiş
150 yıllık gelenek bozulmadı, belediye başkanı tekrar aynı aileden seçildi
150 yıllık gelenek bozulmadı, belediye başkanı tekrar aynı aileden seçildi
Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı
Malatya'da kamyonet şarampole uçtu: 6 yaralı
BBP, Sivas’ta belediye başkanlığını iki dönem sonra yeniden kazandı
BBP, Sivas’ta belediye başkanlığını iki dönem sonra yeniden kazandı
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonu Sinner oldu
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda tek erkekler şampiyonu Sinner oldu
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama! CHP 35, AK Parti 24 belediye başkanlığı kazandı
YSK Başkanı Ahmet Yener'den son dakika açıklama! CHP 35, AK Parti 24 belediye başkanlığı kazandı
Türkiye'de yılda 240 bin kişi kansere yakalanıyor
Türkiye'de yılda 240 bin kişi kansere yakalanıyor
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla bir araya geldi
Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla bir araya geldi
Haksız fiyat artışına 169 bin 416 TL ceza kesildi
Haksız fiyat artışına 169 bin 416 TL ceza kesildi