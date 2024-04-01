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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

İsrail Dışişleri Bakanı Katz seçim sonrası İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti Erdoğan'ı hedef aldı

İsrail Dışişleri Bakanı Katz seçim sonrası İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik etti Erdoğan'ı hedef aldı

31 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin yenilgisi sonrası İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ı tebrik edip Erdoğan'ı hedef aldı. Katz'ın Türkçe paylaşımına tepki gösteren Melih Gökçek, Katz üzerinden İmamoğlu ve Yavaş'ı eleştirdi.

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Türkiye, sandık başına giderek belediye başkanlarını ve belediye meclis üyelerini seçti. Türkiye genelinde CHP 35 ili alırken, AK Parti 24 ili kazanabildi. Üstelik AK Parti bazı büyükşehirleri de kaybetti.

İsrail Dışişleri Bakanı israel Katz ise yerel seçim sonuçları sonrasında muhalefet adaylarını tebrik etti.

"İmamoğlu ve Yavaş'ı tebrik ediyoruz" diyen İsrailli Bakan, sözlerinin devamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef aldı.

"İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor"

Katz, "Bu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a apaçık bir mesaj" diyen Katz, "İsrail'e saldırmak artık işe yaramıyor, yeni malzemeler bulması gerek." ifadelerini kullandı.

Melih Gökçek ise bu paylaşım üzerinden İmamoğlu ile Yavaş'ı hedef aldı.

"Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim..."

Gökçek'in paylaşımı şöyle:

"Ata sözü; 'Bana dostunu söyle sana kim olduğunu söyleyeyim...' İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz iki kişiyi tebrik etmiş… Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş… Hem de Türkçe…

Paylaşıma yorum yağdı

Öte yandan Katz'ın paylaşımının altına Türkiye'deki kullanıcılardan tepki gecikmedi. 

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