Ege Üniversitesi (EÜ) ve Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) işbirliğiyle İzmir'de "Uluslararası Turan Film Festivali" düzenlenecek.

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EÜ'den yapılan açıklamaya göre, "Kızılelma ülküsü" temasıyla gerçekleştirilecek festival Türk devletlerindeki sinema sanatını tanıtmak, desteklemek, tarih birliği bilincini pekiştirmek ve kültürel bağları güçlendirmeyi amaçlıyor.

Türk dünyasından birçok yönetmen ve senaristi bir araya getirmesi beklenen festivalde adaylar "Belgesel", "Animasyon" ve "Kurmaca" dallarında yarışacak.

Adaylar, 15 Nisan 2024 tarihine kadar www.turanfilmfestival.com adresinden başvuru yapabilecek.

Festival, 2-3 Mayıs'ta EÜ ev sahipliğinde gerçekleştirilecek.