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Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla

Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla

Eski İYİ Parti Milletvekili Ahmet Çelik, seçim başarısızlığın ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e çok sert eleşiriler yönelterek, partiyi acilen olağanüstü kongre takvimini açıklamaya çağırdı.

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Yerel seçimlerde hüsrana uğrayan İYİ Parti'de eleştiri okları Meral Akşener'e yöneldi.

Yerel seçimlerde Türkiye genelinde yüzde 3.77 oy alan ve sadece 1 ilde belediye başkanlığı alan İYİ Parti'de Akşener'e istifa çağrıları gelmeye başladı.

İYİ Parti Kurucusu 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Çelik, Akşener'in politikalarını yerden yere vurdu ve istifaya davet etti.

"Tabela partisi haline getirmiştir"

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