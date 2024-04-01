BIST 8.998
DOLAR 32,45
EURO 35,04
ALTIN 2.350,07
HABER /  SEÇİM

Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu

Didim’in ilk kadın belediye başkanı oldu

31 Mart yerel seçimlerinde CHP’den Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, seçimi açık farkla kazandı. CHP’li Gençay, kesin olmayan sonuçlara göre 26 bin 446 oyla Didim Belediyesinin ilk kadın belediye başkanı olarak tarihe geçti.

Abone ol

31 Mart yerel seçimleri kapsamında Didim’de kazanan CHP oldu. 2004 yılından bu yanan Didim belediyesini CHP yönetirken, 2024 yılında CHP’nin Didim Belediye Başkan adayı olan Hatice Gençay, CHP bayrağını Didim Belediyesinden dalgalandırmaya devam etti.

Resmi olmayan sonuçlara göre; ilçede kurulan 229 sandıkta 76 bin 263 seçmenin oy kullanması beklenirken, 53 bin 817 seçmen sandığa gitti. Sandığa katılımın düşük olduğu görülürken 53 bin 817 seçmenden 51 bin 770 oy geçerli kabul edildi.

CHP’den Didim Belediye Başkan adayı gösterilen Hatice Gençay 26 bin 446 oy alarak seçimi kazanırken, Cumhur ittifakı olarak AK Parti’den aday gösterilen Kadri Kabak ise 17 bin 029 oy aldı. CHP adayı Gençay, yüzde 51,08 oy alırken, AK Parti’nin adayı ise yüzde 32,89 oy aldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"
Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"
Fatih Erbakan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi
Fatih Erbakan'dan seçim sonuçları değerlendirmesi
İzmir'de "Uluslararası Turan Film Festivali" düzenlenecek
İzmir'de "Uluslararası Turan Film Festivali" düzenlenecek
Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor
Bayram seyahati öncesi araç bakımı hayati önem taşıyor
Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla
Ahmet Çelik'ten Meral Akşener'e istifa çağrısı: Kongre takvimini açıkla
İstanbul’un Mart ayı enflasyonu belli oldu
İstanbul’un Mart ayı enflasyonu belli oldu
Yerel seçim sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Yerel seçim sonrası altın fiyatları! Gram altın, çeyrek altın ne kadar oldu?
Mustafa Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
Mustafa Destici, BBP Kurucu Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyaret etti
İstanbulspor, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
İstanbulspor, yarın Çaykur Rizespor'u ağırlayacak
Adana Demirspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
Adana Demirspor’da Fenerbahçe maçı hazırlıkları sürüyor
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi!
Yargıtay Başkanı, seçimin 11. turunda da belirlenemedi!
Kanser tedavisi gören hastaların yüzde 20’sinde kalp sorunları ortaya çıkabilir
Kanser tedavisi gören hastaların yüzde 20’sinde kalp sorunları ortaya çıkabilir