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Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"

Şimşek'ten ‘seçim’ ve ‘enflasyon’ mesajı! "Kararlılıkla devam edeceğiz"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yerel seçimlerin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" değerlendirmesini yaptı.

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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten seçimler sonrası enflasyona dair yeni açıklama geldi. Şimşek, 'sıkı para, seçici kredi, gelir politikası' vurgusu yaptı. Şimşek, "OVP'yi kararlılıkla uygulamayı sürdüreceğiz. Enflasyonu tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi, gelir politikası ve kamuda tasarrufu ön planda tutacağız" ifadesini kullandı.

Şimşek X hesabından yaptığı paylaşımda, "Mahalli seçim sonuçları milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olsun. Eylül 2023’te açıkladığımız Orta Vadeli Programımızı (OVP) güçlendirerek kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." açıklamasını yaptı.

Şimşek açıklamasında şunları kaydetti:

"OVP’de açıklanan takvime uygun olarak hayata geçireceğimiz yapısal reformlar ile ekonomide dönüşümü gerçekleştirerek verimlilik ve rekabet gücü artışı sağlayacağız.

Böylece sürdürülebilir büyüme amacımıza ulaşarak sağlayacağımız kalıcı refah artışı toplumun tüm kesimlerince paylaşılacaktır. Başarıya giden yol azim, kararlılık ve sabır ister. Azimliyiz, kararlıyız, başaracağız."

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