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Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: “Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir”

Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin: “Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir”

Epilepsi hastalığına her 100 kişiden 1'inde rastlandığını ve epilepsinin zeka geriliği ya da akıl hastalığı olmadığını vurgulayan Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin “Epilepsi hastalığı tedavi edilebilir. İlaçlarla nöbetler kontrol altına alınabilir. Sosyalleşmeye veya çalışmaya engel değildir” dedi.

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Halk arasında sara olarak da bilinen epilepsi hastalığının kendisini nöbetlerle gösteren bir hastalık olduğunu belirten Acıbadem Kayseri Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Handan Bilgin hastalık yaygın görülse de yanlış fikirler edinildiğini söyledi. Nöbetlerin beyindeki sinir hücrelerinde ani elektriksel deşarjlar sonucu ortaya çıktığı bilgisini veren Dr. Bilgin “Bu elektriksel deşarjlar kişinin kolunda, bacağında kasılma sallanma hali, aniden ortaya çıkan gözlerde kayma ve bayılma hali, ani donakalmalar ile etrafa yanıtsızlık hali ortaya çıkarabiliyor. Nöbetlerin kaynağını genellikle bilemiyoruz. Beyin MR görüntülerinde her zaman EYGD sebebi bulamıyoruz ama bu elektriksel deşarjlara sebep olarak sıklıkla beyin tümörleri, beyin damar tıkanıklıkları, beyinde iltihaplanmalar, doğumda ortaya çıkan kafa travmaları olabiliyor” diye konuştu.

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