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Bandırmaspor, Altay maçınının hazırlıklarını tamamladı

Bandırmaspor, Altay maçınının hazırlıklarını tamamladı

Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay ile karşılaşacak olan Bandırmaspor, müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

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Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 28. haftasında deplasmanda Altay ile karşı karşıya gelecek. Balıkesir temsilcisi, bu müsabakanın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sonlandırdı. Öte yandan İzmir Altay Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda 3 Nisan Çarşamba günü oynanacak maçı Trabzon bölge hakemi Furkan Aksuoğlu yönetecek. Aksuoğlu’nun yardımcılıklarını ise Özgür Ertem ve Ömer Lütfü Aydın üstlendi. Müsabakanın dördüncü hakemi olarak da Eren Özyemişçioğlu belirlendi.

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