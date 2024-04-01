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Kadir İnanır'dan haber var! Son sağlık durumu nasıl?

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Kadir İnanır'dan haber var! Son sağlık durumu nasıl?

Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçı Kadir İnanır'ın son sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.

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Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Necdet Sağlam, sanatçının durumuna ilişkin yaptığı açıklamada, İnanır'ın yoğun bakım sürecinin tamamlandığını ve servise çıkarıldığını söyledi.

"Mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz"

Sanatçının tedavisinin nöroloji servisinde devam edeceğini belirten Sağlam, "Rehabilitasyon süreci de devam ediyor. Daha rahat bir ortamda birinci derece yakınlarıyla görüşebilecek ama mümkün oldukça ziyaretçi kabul etmeyeceğiz. Toparlama sürecine girecek ama rehabilitasyon süreci uzun bir süreç bildiğiniz gibi. Bazen aylar sürebiliyor." dedi.

"Olumsuz bir durum yok"

Sağlam, Kadir İnanır'ın şu ana kadar tedavisinin olumlu sürdüğünü aktararak, "Olumsuz bir durum yok. Her gün daha iyiye gidiyor. Günden güne toparlıyor. Hem kas güçleri hem bilinç hem de genel durumu daha iyi. Ek hastalıklarının tedavisi de bitmek üzere." ifadelerini kullandı.

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