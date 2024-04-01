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TFF, olaylı Trabzon maçına ilişkin Fenerbahçeli 3 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
TFF, olaylı Trabzon maçına ilişkin Fenerbahçeli 3 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti

Trabzonspor-Fenerbahçe maçının ardından çıkan olaylara karışan Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Fenerbahçeli futbolcular Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat ile Trabzonspor'dan antrenör Egemen Korkmaz'ı tedbirsiz olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, Osayi-Samuel'in Trabzonspor-Fenerbahçe maçındaki kavgaları nedeniyle disipline gönderildiği bildirildi.

Oosterwolde ve İrfan Can Eğribayat'ın ise sportmenliğe aykırı hareket ve kavga sebebiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Sarı-lacivertli kulübün görevlileri Kürşat Çiftlik ve Okan Özkan'ın da aynı müsabakadaki kavgaları yüzünden disipline verildiği ifade edildi.

Trabzonspor Kulübünün saha olayları ve talimatlara aykırı hareketten dolayı, bordo-mavililerin antrenörü Egemen Korkmaz'ın ise müsabakadaki kavgası nedeniyle disipline sevk edildiği belirtildi.

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