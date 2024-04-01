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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

30 büyükşehirde hangi parti nereyi aldı? El değiştiren iller belli oldu

30 büyükşehirde hangi parti nereyi aldı? El değiştiren iller belli oldu

Yerel seçim sonuçlarının 1 Nisan sabahı netleşmesiyle beraber 30 büyükşehir belediyesinde koltuk ve parti değişimleri yaşandı. 14 büyükşehir belediyesi tek ele geçti.

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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde kıran kırana bir yarış vardı. Sandıkların 17:00'da tamamen kapanması akabinde gerçekleşen oy sayımı yapıldı. Saatler 19:00'dan sonra ise yayın yasağı kaldırıldı ve veriler paylaşıldı.

Türkiye genelinde açıklanan verilerde ise yıllardır sarı renkte olan haritada kırmızı sayısı arttı. CHP belediye başkanlığında 20'de olan sayısını 35'e yükseltti. AK Parti'nin belediye sayısı ise 39'dan 24 şehre düştü.

30 büyükşehir'in 14'ü CHP'de

Yeniden Refah Partisi 2, DEM Parti 8'den 10'a yükseldi. MHP 11'den 8'e düşerken İYİ Parti 1 ve BBP 1 şehirde belediye başkanı çıkarttı. 2019 Yerel Seçimlerin akabinde CHP'deki yükselişte en dikkat çekeni ise büyükşehir belediyeleri oldu.

İstanbul, İzmir, Ankara'nın yanı sıra Adana, Antalya, Mersin, Aydın, Bursa, İzmir, Manisa, Eskişehir, Muğla, Balıkesir, Manisa, Tekirdağ şehirler CHP yönetiminde.

Öte yandan Mardin, Diyarbakır ve Van büyükşehir belediyeleri ise DEM yönetiminde yer aldı. 

AK Parti'de ise Konya, Trabzon, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep, Malatya, Ordu, Samsun, Kayseri, Sakarya, Kocaeli, Erzurum, şehirlerde kazandı. 

El değiştiren iller

Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçti.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den CHP'ye geçti.

Adıyaman Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den DEM Parti'ye geçti.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'den Yeniden Refah Parti'sine geçti.

Hatay Büyükşehir Belediyesi CHP'den AK Parti'ye geçti. 

Denizli Büyükşehir Belediyesi AK Parti CHP'ye geçti.

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