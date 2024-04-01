BIST 9.052
DOLAR 32,33
EURO 34,91
ALTIN 2.338,28
HABER /  DÜNYA

İsrail Lübnan'ın güneyine 10 hava saldırısı düzenledi!

İsrail Lübnan'ın güneyine 10 hava saldırısı düzenledi!

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah Hareketi'ne ait 10 hedefe hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Abone ol

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki sınır bölgelerine savaş uçakları ile düzenlediği saldırılar hakkında açıklama yaptı.

Açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki Raşaya el-Fuhar bölgesinde Hizbullah'a ait silah deposu, gözetleme mevziileri ve füze ateşleme platformunun bulunduğu hedeflere 10'a yakın hava saldırısı gerçekleştirildiği ifade edildi.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yayınlanan haberde de İsrail savaş uçaklarının Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetinin Marcayun ilçesine bağlı Raşaya el-Fuhar ile Firdevs arasındaki bölgeye saldırı düzenlediği kaydedildi.

Hizbullah'tan ise İsrail'in saldırıları ve olası kayıplara ilişkin açıklama yapılmadı.

İsrail ordusu ile Hizbullah Hareketi arasında 8 Ekim 2023'ten beri yaşanan çatışmalarda 263 Hizbullah mensubu, 53 Lübnanlı sivil, 14 Emel Hareketi, 13 Hamas, 12 İslami Cihad mensubu ile 7 İsrailli sivil ve 11 asker öldü.

ÖNCEKİ HABERLER
Muslera Hatayspor maçında 5.kez dalya diyecek
Muslera Hatayspor maçında 5.kez dalya diyecek
30 büyükşehirde hangi parti nereyi aldı? El değiştiren iller belli oldu
30 büyükşehirde hangi parti nereyi aldı? El değiştiren iller belli oldu
Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi
Trabzonspor'un altyapı futbolcusu Mirkan Kurt'un cenazesi defnedildi
Otomobilin çarptığı anne ile iki çocuğu ağır yaralandı
Otomobilin çarptığı anne ile iki çocuğu ağır yaralandı
Ankara'da istinat duvarı çöktü, 1 işçi enkaz altında!
Ankara'da istinat duvarı çöktü, 1 işçi enkaz altında!
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
Fenerbahçe, Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
BIST 100, yılın ilk çeyreğinde dünya endekslerini geride bıraktı!
BIST 100, yılın ilk çeyreğinde dünya endekslerini geride bıraktı!
TFF, olaylı Trabzon maçına ilişkin Fenerbahçeli 3 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti
TFF, olaylı Trabzon maçına ilişkin Fenerbahçeli 3 futbolcuyu PFDK'ya sevk etti
Kadir İnanır'dan haber var! Son sağlık durumu nasıl?
Kadir İnanır'dan haber var! Son sağlık durumu nasıl?
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri itiraz süreci başladı
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri itiraz süreci başladı
Yalova'da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı
Yalova'da sahte kimlikle tarla satmaya çalışan dolandırıcı tutuklandı
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve yönetim kurulu, futbol takımıyla buluştu