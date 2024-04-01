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İYİ Parti olağanüstü kongre kararı aldı! Meral Akşener: Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi yapacağız

İYİ Parti olağanüstü kongre kararı aldı! Meral Akşener: Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi yapacağız

Türkiye dün sandık başına gitti. Seçimlere kendi adayları ile giren İYİ Parti sandıkta umduğunu bulamadı. Genel Başkan Meral Akşener seçim sonrası değerlendirmelerde bulundu. Akşener "Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız" dedi.

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Seçimlere ittifak yapmadan, kendi adayları ile giren İYİ Parti, il bazında sadece Nevşehir’i kazanabildi. İYİ Parti'nin ülke genelindeki oyu 6 puan düştü. Seçim sonuçlarının ardından peş peşe istifalar yaşandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, seçimlerin ardından değerlendirmelerde bulundu. Akşener şunları kaydetti:

"Milletimiz 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti"

Seçimlerin cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır olgunlukla tamamlanmış olmasını önemli ve kıymetli buluyorum. Milletin kararının üstüne karanın olmadığını söyledik, milletimizin iradesini başımızın tacı bildik. Milletimiz  1 il, 23 ilçe, 7 belde olmak üzere 31 yeri İYİ Parti'ye emanet etti. Milletimize teşekkür ediyorum. 

"Milletimiz bu seçimlerde en esaslı mesajını iktidara verdi"

Milletimiz bu seçimlerde alışılmış kutuplaşma alanlarına, ayrıştırmalara, suni kavgalara mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Emeklilerimiz sefalet içindeki yaşama mecbur olmadığını sandığa gitmeyerek gösterdi. Öğretmenlerimiz sandığa gitmeyerek gösterdi. Milletimiz bu seçimlerde en esaslı mesajını iktidara verdi. Yıllardır yanlış politikalarda ısrar eden ciddiyetsizliğe 'yeter' dedi. 

Ben seçim süreci boyunca sadece emeklilerimizi, öğretenlerimizi ve mülakat mağduru gençlerimizi konuştum. Sayın Erdoğan'a çağrılar yaptım. Kendisi bu çağrılarımı geçiştirdi. Umarım sayın Erdoğan bu seçim sonucundan gereken dersi almıştır.

"Olağanüstü kongreyi toplayacağız"

Sandıklardan çıkan mesajı duymak hepimizin görevidir. Seçim sonuçlarına ilişkin muhasebemizi yapacağız. Parti tüzüğümüzün bana verdiği yetki gereği en kısa sürede olağanüstü seçimli kongremizi toplayacağız.

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