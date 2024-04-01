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Süper Lig’de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor

Süper Lig’de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, yarın başlayacak olan maçlarla start alacak. Lider konumundaki Galatasaray, Hatayspor'u konuk ederken, Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.

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Trendyol Süper Lig’de heyecan milli takımlar ve seçimler nedeniyle verilenen aranın ardından yeniden başlıyor. Bu kapsamda yarın, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü maçlar oynanacak.

Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 17.00'da İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.

Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle:

Yarın

17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor

20.30 Galatasaray - Hatayspor

20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor

20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü

3 Nisan Çarşamba

17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük

20.30 Konyaspor - Trabzonspor

20.30 Kayserispor - Kasımpaşa

20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor

4 Nisan Perşembe

20.30 Samsunspor - Pendikspor

20.30 Başakşehir - Beşiktaş

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