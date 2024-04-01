Süper Lig’de heyecan 31. hafta maçlarıyla devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 31. haftası, yarın başlayacak olan maçlarla start alacak. Lider konumundaki Galatasaray, Hatayspor'u konuk ederken, Fenerbahçe ise Adana Demirspor'u ağırlayacak.Abone ol
Trendyol Süper Lig’de heyecan milli takımlar ve seçimler nedeniyle verilenen aranın ardından yeniden başlıyor. Bu kapsamda yarın, 3 Nisan Çarşamba ve 4 Nisan Perşembe günü maçlar oynanacak.
Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 17.00'da İstanbulspor, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Hafta, 4 Nisan Perşembe günü yapılacak 2 mücadeleyle tamamlanacak.
Trendyol Süper Lig'de 31. haftanın programı şöyle:
Yarın
17.00 İstanbulspor - Çaykur Rizespor
20.30 Galatasaray - Hatayspor
20.30 Gaziantep FK - Corendon Alanyaspor
20.30 Antalyaspor - MKE Ankaragücü
3 Nisan Çarşamba
17.00 Sivasspor - Fatih Karagümrük
20.30 Konyaspor - Trabzonspor
20.30 Kayserispor - Kasımpaşa
20.30 Fenerbahçe - Adana Demirspor
4 Nisan Perşembe
20.30 Samsunspor - Pendikspor
20.30 Başakşehir - Beşiktaş