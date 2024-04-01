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Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı!

Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı!

Hindistan’ın Batı Bengal eyaletinde etkili olan şiddetli fırtına ve hortumda 5 kişi öldü, 100 kişi yaralandı.

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Hindistan’ın doğusundaki Batı Bengal eyaletine bağlı Jalpaiguri bölgesinde dün şiddetli fırtına, hortum ve dolu yağışı etkili oldu. Fırtına en az 800 evde hasar meydana gelmesine, ağaçların ve elektrik direklerinin devrilmesine neden oldu.

Batı Bengal Eyalet Başbakanı Mamata Banerjee yaptığı açıklamada, fırtına nedeniyle 5 kişinin hayatını kaybettiğini, en az 100 kişinin ise yaralandığını ifade etti. Polis, bölge idaresi, afet yönetimi ve hızlı müdahale ekiplerinin kurtarma çalışmalarını yürütmek ve yardım sağlamak için bölgeye gönderildiğini belirten Banerjee, afetten etkilenenlerin güvenli yerlere sevk edildiğini söyledi.

Hindistan Başbakan Narendra Modi ise yaptığı açıklamada, hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dileyerek yetkililere afetten etkilenenlere gerekli yardımın sağlanması talimatını verdiğini ifade etti.

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