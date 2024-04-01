Üsküp’ten Mekke’ye bisikletle hac yolculuğu

Balkan ülkelerinden Kuzey Makedonya ve Bosna Hersek’ten iki bisikletçi hacca gitmek üzere bugün Kuzey Makedonya’nın başkenti Üsküp’ten yola çıktı.

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"Skopje to Mekkah 2024" adını verdikleri bu yolculukta Kuzey Makedonya’dan 57 yaşındaki Qamuran Hirda ve Bosna Hersek’in Gracanica şehrinden 60 yaşındaki Adem Aljic Mekke'ye ulaşmak için pedal çevirecek.

Dağcılık da yapan Hirda, yola çıkmadan önce yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bisiklet sürmesine rağmen bu yolculuk için psikolojik, fiziksel ve maddi olarak özel hazırlandığını söyledi.

Balkanlardan daha önce de benzer yolculuklar yaptıklarını anımsatan Hirda, Çanakkale Şehitlerini anmak için de yolculuk yaptıklarını aktardı.

Çanakkale, Bursa ve Konya gibi şehirleri de ziyaret edecekler

Bisiklet ile hacca gitmenin zor olduğunu belirten Hirda, "Bu sefer biraz daha farklı olacak. Bu benim en büyük meydan okumam. Yaklaşık 4 bin kilometre yol yapılacak. Rotamız Üsküp’ten Bulgaristan’a, oradan Türkiye’ye. Çanakkale üzerinden Bursa’ya, daha sonra Konya’ya en son da Türkiye’nin Suriye sınırındaki Gaziantep veya Adana’ya." diye konuştu.

Tüm yolculuklarını bisiklet ile tamamlamak istediklerini ancak Suriye’deki savaş nedeniyle bunun mümkün olmadığını vurgulayan Hirda, Türkiye’den uçakla Ürdün’ün başkenti Amman’a gideceklerini, oradan da bisikletle yolculuklarına devam edeceklerini kaydetti.

Yolculuk 2 ay sürecek

Bisiklet yolculuklarını 2 aylık plana yaydıklarını bildiren Hirda, seyahatleri boyunca farklı şehirleri ziyaret edip tarihi yapılar ve camiler hakkında bilgi sahibi olmayı istediklerini aktardı.

İlkbahar aylarının da tadını çıkartmak istediğini söyleyen Hirda, "Bazıları bana ‘Neden uçakla gitmiyorsun, bisikletle gidiyorsun?’ diye soruyorlar. Bunu anlayamazlar, onlara diyorum ki ‘Bisikletle önümdeki her şeyi görüyorum, doğayı, Allah’ın verdiği her şeyin tadını çıkarıyorum. Bu dini vecibemi de bu şekilde yerine getirerek tadını çıkarmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Bu yolculukla çevre hakkında bir mesaj da iletmek istediğini vurgulayan Hirda, "Bisikletimle binlerce kilometre yolculuğu insanlara bir mesaj vermek için yapıyorum: ‘Arabalar ile gezmeyin, arabalardan uzaklaşın, havayı kirletmeyin’." dedi.

"Ailem beni destekledi ve bu benim için çok önemli"

Bu yolculukta Hirda’ya Bosna Hersekli doktor Adem Aljic de eşlik edecek.

Bosna Hersek’ten Üsküp’e varmak için yaklaşık 700 kilometre yol yaptığını aktaran Aljic, bu yolculuk için hem fiziksel hem de zihinsel olarak hazırlandığını anlattı.

Yolculuğu boyunca ramazan ayı dolayısıyla oruç da tutacağını söyleyen Aljic, "Tarihin başlangıcından bu yana, insan ayağının toprağa basmasından bu yana en zor dönemi yaşıyoruz. Hayatın ve çalışma hayatımız sona ermeden, ben ve arkadaşım Qamuran ile inşallah İslam’ın beşinci şartı olan haccı yerine getirmeye karar verdik." diye konuştu.

Ailesinin kendisine verdiği desteğe değinen Aljic, "Ailem beni destekledi ve bu benim için çok önemli. Bu proje için yola çıkıp birini acı içinde, yoksulluk içinde bırakmanın hiçbir anlamı olmayacağını ve bu açıdan bakıldığında her şeyin yolunda olduğunu ifade etmek isterim." değerlendirmesinde bulundu.