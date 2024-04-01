AK Parti MYK olağanüstü toplanıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak. Toplantıda seçim sonuçlarının ele alınması bekleniyor.

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Kurulduğu 2001 yılından bu yana girdiği 18 seçimde ilk kez birinci parti olamayan AK Parti'de yarın Merkez Yürütme Kurulu (MYK) olağanüstü toplanıyor.

31 Mart seçimlerinde 14'ü büyükşehir 35 belediye kazanan CHP, Türkiye genelinde en çok oyu alan parti olurken AK Parti birçok belediye başkanlığının yanı sıra oy kabı da yaşadı.

Seçimi ikinci parti olarak tamamlayan AK Parti, MYK yarın olağanüstü toplanma kararı aldı.