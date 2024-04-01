BIST 9.176
DOLAR 31,98
EURO 34,49
ALTIN 2.312,95
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu

Zihinsel engelli kadın otoyolda ölü bulundu

Aydın'ın Germencik ilçesinde 46 yaşındaki zihinsel engelli kadın, otoyolda ölü bulundu.

Abone ol

İzmir-Aydın otoyolu Ömerbeyli Mahallesi mevkisinde bir kadını yolda hareketsiz halde gören sürücüler, durumu sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, vücut bütünlüğü bozulan kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Ölen kişinin 46 yaşındaki zihinsel engelli Deniz Yetiş olduğu tespit edildi.

Cenaze, otopsi için Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi morguna götürüldü.

Kadının yolda araç çarpması sonucu öldüğü ihtimali üzerinde duran jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı!
Hindistan'da fırtına ve hortum: 5 ölü, 100 yaralı!
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Seyir halindeyken yanan otomobil kullanılmaz hale geldi
Balkona inmeye çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü!
Balkona inmeye çalışırken düşen hırsızlık şüphelisi öldü!
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin'den PFDK sevkleriyle ilgili açıklama
AK Parti MYK olağanüstü toplanıyor
AK Parti MYK olağanüstü toplanıyor
Üsküp’ten Mekke’ye bisikletle hac yolculuğu
Üsküp’ten Mekke’ye bisikletle hac yolculuğu
16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı
16 yaşındaki hasta için helikopter ambulans havalandı
THY Avrupa Ligi'nde mart ayının MVP'si Wade Baldwin
THY Avrupa Ligi'nde mart ayının MVP'si Wade Baldwin
Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
Türk Kızılaydan Irak'ta ihtiyaç sahibi ailelere ramazan yardımı
PFDK'ya sevk edilen isimler ne kadar ceza alacak?
PFDK'ya sevk edilen isimler ne kadar ceza alacak?
Mardin'de şüpheli saldırı! Araçla yaklaştı, mermi yağdırdı!
Mardin'de şüpheli saldırı! Araçla yaklaştı, mermi yağdırdı!
Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı
Alanyaspor, Gaziantep FK maçının hazırlıklarını tamamladı