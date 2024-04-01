Meral Akşener"in 'Var saydık, oy vermediniz ben evime döneceğim' sözleri gündem oldu

Yerel seçimlerde hezimeti yaşayan İYİ Parti'de İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in seçim öncesi "Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım." sözleri yeniden gündem oldu.

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31 Mart yerel seçimlerinde İYİ Parti adeta sahadan silindi. Belediye seçimlerinde Türkiye geneli oy oranı 3.77'ye gerileyen partide tartışmalar başladı.

Topun ağzında ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener var. Partinin kimi önde gelen isimleri Akşener'i istifaya çağırdı.

Hedefteki Akşener ise bugün yaptığı açıklamada partiyi olağanüstü seçimli kongre kararı aldı ancak istifaya ilişkin bir sinyal vermedi.

Eleştiri oklarının hedefindeki Akşener'in 8 Mart'ta İstanbul'da esnaf ziyaretinde yaptığı bir konuşma, seçim sonuçları sonrası yeniden gündem oldu.

Akşener, 31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne hür ve müstakil girmeye karar verdiklerini, çünkü ittifak sisteminin seçmene hiçbir faydası olmadığına kanaat getirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürmüştü:

"Kendimi koymuş durumdayım"

"Biz büyük bir risk aldık. Tek başımıza sizin karşınıza çıkıyoruz, beyefendilerin karşısına çıkıyoruz. İkna edebilirsek oy alacağız, ikna edemezsek oylarını alamayacağız. Ben bir de üstüne üstlük bugüne kadar hiçbir liderin yapmadığı bir şey yaptım. Var saydık, oy vermediniz. Ben evime döneceğim. Siyasetin s'siyle meşgul olmayacağım. Daha bunun ötesi var mı? Kendimi koymuş durumdayım."