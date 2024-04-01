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HABER /  SEÇİM  /  YEREL SEÇİMLER 2024

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçim hedefine ulaşamayınca...

Yeniden Refah Partisi'nde istifa depremi! Seçim hedefine ulaşamayınca...

31 Mart yerel seçimlerinde Konya'da 6 ilçeyi kazanan Yeniden Refah Partisi İl Başkanı Temel Peker, hedeflenen yüzde 35 oy oranına ulaşılamadığını ve bu durumu üstlendiğini belirterek istifa ettiğini açıkladı.

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Türkiye'de gerçekleşen 31Mart yerel seçimleri sona erdi. Konya'da 6 ilçeyi kazanan Yeniden Refah Partisi (YRP) İl Başkanı Temel Peker, istifa etti.

"Yüzde 35 oy oranı hedefine ulaşamadığı için.." 

Peker, sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, yüzde 35 oy oranı hedefine ulaşamadığı için sorumluğu üzerine aldığını belirtti. Duyuruda ''Malimunuz üzerine 01.08.2023 tarihinde Yeniden Refah Partimizin Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan Bey'in tensipleriyle Konya İl Başkanı olarak göreve başlamış bulunmaktayım. Göreve geldiğimizde Konya'daki üye sayımız 5055'idi. Seri bir şekilde teşkilatlanarak hareket mekanizmaları sağlam, donanımlı ve liyakatli II Yönetim kurulu üye atamalarını ivedilikle yaptık. Atamış olduğumuz ilçe başkanlarımız ve teşkilatlarımızın azimli ve gayretli çalışmaları neticesinde Konya'daki üye sayımızı yüzde 600'ün üzerinde bir oranla artırarak 32 bine çıkardık. 2023 Genel Seçimlerinde Yeniden Refah Partimiz Konya'da yüzde 5 oy almıştı. 31 Mart 2024 Mahalli idareler seçiminde bir önceki genel seçime oranla yüzde 23,50 oy oranı ile yüzde 350'linin üzerinde bir artışla yukarı yönlü bir ivme sağladık. Bu oy oranıyla da 6 ilçemizin belediye başkanlığını kazanmayı başardık. İcra kurulumuz olarak hedeflemiş olduğumuz yüzde 35'lik oy hedefine maalesef ulaşamadık. Konya İl Başkanlığı ve teşkilatı olarak bu başarısızlığı öncelikle şahsıma indirgeyerek hiçbir bahaneye sığınmadan sorumluluğu üzerime alıyorum. İcra kurulumuzla almış olduğumuz ortak karar neticesinde birlikte istifamızı kamuoyuna sunuyoruz'' denildi. 

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