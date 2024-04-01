Ondokuz Mayıs Üniversitesi 49 yaşına girdi

Türkiye’nin köklü geçmişe sahip üniversiteleri arasında bulunan Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), 49 yaşına girdi.

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OMÜ Kurupelit Yerleşkesi'nde üniversitenin kuruluşu nedeniyle tören düzenlendi. Törende; Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasının ardından İstiklal Marşı okundu. Rektör Ünal törenin ardından yaptığı konuşmada, OMÜ’yi daha yükseklere taşıyacak güce sahip olduklarını söyledi.

“OMÜ, girişimci ve yenilikçi ruhuyla adından söz ettiriyor”

Çelenk sunumunun ardından konuşan Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, “Bugün, OMÜ'nün 49. kuruluş yılını kutlamanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle, başta kuruluşundan bugüne emeği geçen her bir bireyi minnetle anıyor, ruhlarına şükranlarımızı sunuyorum. Yarım asırlık geçmişiyle OMÜ, sadece ismini aldığı tarihin heyecanı ve enerjisiyle değil, aynı zamanda sürekli olarak kendini yenileyen, gelişen ve ilerleyen bir kimlikle anılır hale gelmiştir. Bu başarıda katkısı bulunan herkesin önemini vurgulamak isterim. Yöneticilerimizden, idarecilerimize; akademisyenlerimizden, personelimize kadar her biriniz, bu mirasa güç katmanın birer parçasınız. Bugün geldiğimiz noktada, OMÜ, girişimci ve yenilikçi ruhuyla adından söz ettirmekte, farklı alanlarda etkisini hissettirmektedir. Ancak bu başarılar sadece bizi geçmişte değil, gelecekte de ileri taşıyacak birer motivasyon kaynağıdır” dedi.

“OMÜ’yü daha da yükseklere taşıyabilecek güce sahibiz”

Kuruluşundan bu yana üniversitenin kendisini kanıtlayan güçlü bir yapıya sahip olduğunu dile getiren Prof. Dr. Rektör Yavuz Ünal, şunları söyledi:

“Kadromuzun gücü, irademizin kararlılığı ve motivasyonumuz, bize geleceği şekillendirme gücü vermektedir. Bu nedenle, önümüzdeki dönemde daha da hızlı adımlarla ilerleyerek, uluslararası alanda daha güçlü bir konuma gelebiliriz. Özellikle 50. yılımıza girerken, OMÜ’yü daha da yükseklere taşıyabilecek güce sahibiz. Bu hedefe ulaşmak için birlikte çalışarak, zamanımızı ve enerjimizi israf etmeden, belirlediğimiz hedefe odaklanmamız gerekiyor. Bu yolda, senatomuzdan yönetimimize, değerli hocalarımızdan öğrencilere kadar hepimizin birlikte hareket etmesi önemlidir.”

Törene ayrıca Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Selim Eren, Prof. Dr. Sevim Alışır, Prof. Dr. Murat Terzi, OMÜ Genel Sekreteri Prof. Dr. İdris Varıcı, dekanlar ile akademik ve idari personel katıldı. Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.