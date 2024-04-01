Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını kazandı

Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye başkanı seçildi. Böylelikle parti, kurulduğundan bu yana ilk belediye başkanlığını kazanmış oldu.

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Muharrem İnce’nin Genel Başkanlığı'nı yaptığı Memleket Partisi, Yozgat’ın Sorgun ilçesine bağlı Bahadın beldesinde belediye başkanlığını kazandı.

Memleket Partisi’nin adayı Sami Eroğlu, Bahadın’da 222 oy ve yüzde 43 oranla belediye başkanı seçildi. Bu, Memleket Partisi’nin ilk ve tek belediyesi oldu.

Yozgat il belediyesini Yeniden Refah Partisi yüzde 36’yla, Sorgun ilçesini ise MHP yüzde 55 ile aldı.