Deniz Zeyrek'ten bomba kulis! Erdoğan o bakanların fişini çekiyor!

Gazeteci Deniz Zeyrek, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'i büyük farkla kaybeden ve bir çok bölgeyi CHP'ye kaptıran AK Parti'de kabine değişikliği olabileceğini söyledi.

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Aylardır beklenen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. En çok önem verilen illerden İstanbul, Ankara ve İzmir'i, büyük bir farkla CHP adayları kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, seçim sonuçları ile ilgili "istediğimiz neticeyi alamadık" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı programda, seçim sonuçları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine gidebileceğini, bazı bakanların istifa edebileceğini, bazılarının ise Erdoğan'ın talimatı ile değiştirilebileceğinin bilgisini verdi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı balkon konuşmasında, "31 Mart yerel seçimleri bizim için dönüm noktasıdır" diyerek bir takım değişiklikler olabileceğinin sinyalini vermişti.