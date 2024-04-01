BIST 9.158
DOLAR 32,13
EURO 34,54
ALTIN 2.310,74
HABER /  GÜNCEL

Deniz Zeyrek'ten bomba kulis! Erdoğan o bakanların fişini çekiyor!

Deniz Zeyrek'ten bomba kulis! Erdoğan o bakanların fişini çekiyor!

Gazeteci Deniz Zeyrek, yerel seçimlerde İstanbul, Ankara ve İzmir'i büyük farkla kaybeden ve bir çok bölgeyi CHP'ye kaptıran AK Parti'de kabine değişikliği olabileceğini söyledi.

Abone ol

Aylardır beklenen 31 Mart yerel seçimleri geride kaldı. En çok önem verilen illerden İstanbul, Ankara ve İzmir'i, büyük bir farkla CHP adayları kazandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, seçim sonuçları ile ilgili "istediğimiz neticeyi alamadık" açıklamasında bulundu.

Gazeteci Deniz Zeyrek, Sözcü TV'de katıldığı programda, seçim sonuçları sebebiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine değişikliğine gidebileceğini, bazı bakanların istifa edebileceğini, bazılarının ise Erdoğan'ın talimatı ile değiştirilebileceğinin bilgisini verdi.

Seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan da yaptığı balkon konuşmasında, "31 Mart yerel seçimleri bizim için dönüm noktasıdır" diyerek bir takım değişiklikler olabileceğinin sinyalini vermişti.

İlgili Haberler
Seçim sonuçlarının ardından Erdoğan'dan flaş açıklamalar!
ÖNCEKİ HABERLER
Fenerbahçe'de B planı: FİFA'ya TFF şikayeti
Fenerbahçe'de B planı: FİFA'ya TFF şikayeti
2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü Metristepe'de kutlandı
2. İnönü Zaferi'nin 103. yıl dönümü Metristepe'de kutlandı
Aydın'da alacak verecek kavgası can aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
Aydın'da alacak verecek kavgası can aldı, 2 kişi hayatını kaybetti
16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu
16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu
Güç Birliği Partisi en az oy ile tarihe geçti
Güç Birliği Partisi en az oy ile tarihe geçti
Silahla yaraladığı eşini rehin alan kişi polise teslim oldu
Silahla yaraladığı eşini rehin alan kişi polise teslim oldu
Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi
Altının kilogram fiyatı gün sonunda geriledi
Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını kazandı
Memleket Partisi ilk belediye başkanlığını kazandı
Muş'ta elektrik arızasını gideren ekipler ayılarla karşılaştı
Muş'ta elektrik arızasını gideren ekipler ayılarla karşılaştı
Sinop’ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Sinop’ta devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Bilecik'te ters yöne giren araç kazaya sebep oldu
Bilecik'te ters yöne giren araç kazaya sebep oldu
Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak
Hatay'da heyelan riski nedeniyle taşınacak mahalleye 228 konut yapılacak