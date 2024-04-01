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16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu

16 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği su kanalında boğuldu

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde 16 yaşındaki yabancı uyruklu çocuk, serinlemek amacıyla girdiği su kanalında boğularak öldü.

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Olay, Kırıkhan ilçesi Gültepe Mahallesi’nde meydana geldi. Bölgeden geçen sulama kanalına serinlemek amacıyla giren 16 yaşındaki İ.O. isimli yabancı uyruklu çocuğun gözden kaybolmasıyla yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen Hatay Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama ve Kurtarma ekipleri, kanaldan İ.O.'nun cansız bedenini çıkardı. Çocuğun cansız bedeni olay yerinde yapılan ilk incelemenin ardından morga kaldırıldı.

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