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Boşanma aşamasındaki eşini önce silahla vurdu, sonra rehin aldı

Boşanma aşamasındaki eşini önce silahla vurdu, sonra rehin aldı

Sivas'ta bir vatandaş, boşanma sürecindeki eşini silahla bacağından vurduktan sonra rehin aldı. Polis ekiplerinin müdahalesi sonucunda şahıs gözaltına alındı.

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Sivas’ta korkunç bir olay meydana geldi. Boşanma aşamasındaki eşini silahla vurduktan sonra rehin alan şahıs, yakalandı. 

Bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı!

Edinilen bilgilere göre olay, Numune kavşakta meydana geldi. T.Ö. ile eşi G.Ö. araç içerisinde tartıştı. Daha sonra araçtan inen T.Ö., eşi G.Ö.'yü bacağından silahla vurup yaraladıktan sonra rehin aldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Bir süre rehin alınan G.Ö. polis ekiplerince kurtarıldı. Yaralı olan G.Ö. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. T.Ö. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. G.Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken polis olayla ilgili inceleme başlattı.

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