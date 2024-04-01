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Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum!

Goldman Sachs'tan seçim sonrası ilk yorum!

Goldman Sachs, yerel seçimlerin ardından Türkiye ekonomisi değerlendirdi. Banka, önümüzdeki dönemde Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade edildi.

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ABD'li bankacılık devi Goldman Sachs, yerel seçimlerin ardından Türkiye ekonomisine yönelik ilk değerlendirmesini yayınladı.

Bankanın değerlendirmesinde Türk Lirası için olumlu bir performans beklendiği ifade edildi. Analistler, seçimlerin geride kalmasının ardından artan sermaye akımlarıyla Türk Lirası'nın geçen aylara kıyasla daha iyi performans sergilemesini bekliyor.

Değerlendirmede yerel seçimlerin tartışmasız geçmesine vurgu yapıldı. Mevcut ekonomi politikalarının devam edeceğine dair mesajların pozitif karşılandığı ifade edildi.

Banka, önümüzdeki haftalarda sermaye girişlerinin başlayacağına yönelik öngörülerde bulundu.

Goldman, seçim öncesi yaptığı analizde de hem parasal hem de mali politikanın bağımsız bir şekilde devam edeceğini belirtmişti. Banka, seçimlerden sonra Türk Lirası'nda değer kaybının düşük bir ihtimal olduğunu belirtmişti.

SIKI PARA POLİTİKASINA "DEVAM" VURGUSU

Ekonomi yönetimi ve iş dünyasından yerel seçimler sonrası peş peşe açıklamalar geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Ana hedefimiz olan enflasyonu kalıcı olarak tek haneye düşürmek için sıkı para, seçici kredi ve gelirler politikasına ilaveten kamuda harcama kontrolü yaparak tasarrufu ön planda tutacağız." dedi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Bu yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonla mücadelemizin sonuçlarını belirgin bir şekilde görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.
İş dünyası ise seçim sonrası ekonomik programa odaklanılması gerektiği belirtildi. Reel sektör temsilcilerinden yapılan açıklamalarda seçimsiz döneme ve enflasyonla mücadeleye vurgu yapıldı.

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