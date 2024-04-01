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Ünlü türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

Ünlü türkücü Hilal Özdemir muhtar oldu

Türkücü Hilal Özdemir, yerel seçimlerde muhtarlık için adaylığını açıklamıştı. Ünlü türkücü zaferini ilan etti.

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Ünlü sanatçı mart ayının başında sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Kadıköy'ün Suadiye Mahallesi'nden muhtar adayı olduğunu açıklamıştı.

Seçmenlerden destek isteyen Özdemir, "Mahallemizin güvenilir, sakin ve huzurlu yaşama kavuşması için elimden gelenin en iyisini yapmaya söz vererek sizlerin de desteğiyle hizmete talibim" demişti.

"MAHALLEMİZE GÜZEL HİZMETLER KATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Dün gerçekleşen yerel seçimlerin ardından sonuçları merakla bekleyen ünlü türkücü, güzel haberi sevenleriyle paylaştı. Özdemir, "Sevgili Suadiye'liler 31.03.2024 yerel seçimlerinde bana ve ekibime desteklerinizle oy verip kazanmamızı sağlayan herkese çok teşekkür ederim. Yeni dönemde sizlerle birlikte mahallemize güzel hizmetler katmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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