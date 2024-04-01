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Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı

Cumhuriyet tarihinin en düşük oy alan partisi ortaya çıktı

Yerel seçimlerde bütün sandıklar açıldı ve oy sayma işlemleri sona erdi. CHP'nin damgasını vurduğu seçimlerde dikkat çeken bir veri de ortaya çıktı.

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Türkiye'de yerel seçim maratonu sona erdi. Ülke genelinde sandıkların tamamı sayılırken, en düşük oy alan parti de ortaya çıktı. Bolu'nun Mudurnu ilçesinden belediye başkan adayı çıkaran Güç Birliği Partisi, sadece 3 oy alarak tarihe geçti.

31 Mart'ta yapılan yerel seçimlerde sonuçlar netleşti. Sandıklara ana muhalefetin damga vurduğu seçimde CHP, Türkiye genelinde yüzde 37,76 oyla birinci parti oldu ve 35 ilin belediyesini kazandı.

SADECE 3 OY ALDI

Yerel seçimlerde sadece Bolu'nun Mudurnu ilçesinde belediye başkan adayı gösteren Güç Birliği Partisi ise seçimde en düşük oy alan parti olarak rekor kırdı. Güç Birliği Partisi'nin adayı Mustafa Doğramacı, seçimlerde sadece 3 oy aldı. Sandık sonucuyla birlikte parti, yerel seçimleri Türkiye genelinde 3 oyla tamamlamış oldu.

CUMHURİYET TARİHİNDEKİ EN DÜŞÜK OY

Güç Birliği Partisi'nin aldığı oyu değerlendiren araştırmacı Mert Uzunsoy, söz konusu oyun, Cumhuriyet tarihinde bir partinin aldığı en düşük oy olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

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