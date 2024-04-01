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İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu! ABD'den ilk açıklama geldi

İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu! ABD'den ilk açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluğuna düzenlediği belirtilen saldırıyı teyit ya da inkar etmezken, "Spesifik olarak bu saldırıya ilişkin yorum yapmayacağım çünkü daha fazla bilgi edinmemiz lazım" dedi.

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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, günlük basın brifinginde, İsrail'in Şam'daki İran konsolosluğuna düzenlediği belirtilen saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Saldırıyı gördüklerini ancak şu aşamada İsrail ve bölgedeki ilgili ülkelerle görüşmelerin sürdüğünü aktaran Miller, saldırıya ilişkin sağlıklı şekilde bilgileri toplamaya çalıştıklarını söyledi.

Saldırının İsrail tarafından yapıldığını teyit veya inkar etmeyen Miller, ilgili taraflarla görüşmelerinin ardından saldırının faili ve bölge için ne anlama gelebileceğine ilişkin değerlendirme yapacaklarını dile getirdi.

"DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEMİZ LAZIM"

Miller, "Spesifik olarak bu saldırıya ilişkin yorum yapmayacağım çünkü bir sonuca ulaşabilmek için daha fazla bilgi edinmemiz lazım. Genel bir prensip olarak biz elbette bölgede tansiyonun yükselmesinden endişe duyarız. Bölgede çatışmanın yayılmasına neden olabilecek herhangi bir eylemden ötürü endişe duyarız." diye konuştu.

İran yönetimi, İsrail'in İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu komutanlarından Tuğgeneral Muhammed Rıza Zahidi'nin hayatını kaybettiğini bildirmişti.

İsrail'in henüz bir açıklama yapmadığı saldırıya ilişkin İran'ın Şam Büyükelçisi Hüseyin Ekberi, İsrail'in, İran'ın Şam'daki konsolosluk binasına düzenlediği hava saldırısına ülkesinin "hızlı, doğrudan ve güçlü" şekilde karşılık vereceğini söylemişti.

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