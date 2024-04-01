Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri: "Sıcak bakılmalı"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı" ifadelerini kullandı. Böylelikle Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ardından siyah-beyazlılarda bu öneriye olumlu yaklaştı.

Abone ol

Süper Lig'de şampiyonluk yarışından kopan ve Trabzonspor'la üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat, çarpıcı açıklamalara imza attı.

Siyah-beyazlı kulübün düzenlediği iftar yemeğinin ardından konuşan Arat, Türk futbolunda son dönemde sıça tartışılan yabancı hakem konusuna değindi.

Beşiktaş Başkanı, yabancı hakem önerisine karşı olmadıklarını ifade etti.

"Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı"

Hasan Arat, sözlerine şöyle başladı:

Yabancı hakem konusuna sıcak bakılmalı. TFF, çok adaylı bir seçime gitmeli. Kurullar da seçimle gelmeli.

"Hakkımızı aramaya devam edeceğiz"

Türk futbolundaki sorunlara değinen Arat, şunları dedi:

Son 4 ayda Türk futbolunda inanılmaz şeyler yaşandı. Hakem tokatlandı, takım sahadan çekildi, taraftarlar sahaya indi, VAR kayıtları dramatik şekilde açıklandı. Bunlara tepkisiz kalamayız. Böyle bir şey yok. Hakkımızı aramaya devam edeceğiz. Beşiktaş kulübü, hakemler emekli olduktan sonra özür dileyecekleri bir müessese değildir.

"Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir"

Son olarak Semih Kılıçsoy hakkında konuşan Hasan Arat, şu ifadeleri kullandı:

Semih Kılıçsoy, kırmızı çizgimizdir. Bir Türk evladı olarak herkesin sahip çıkması gerekir.

Daha önce Beşiktaş'ın ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Galatasaray, Türkiye'de maçları yabancı hakemlerin yönetmesi gerektiğini ifade etmiş ve alınacak bu kararı desteklediklerini belirtmişti.