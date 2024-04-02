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"Narkoçelik-10" operasyonları: 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 250 kişi yakalandı!

"Narkoçelik-10" operasyonları: 1 tondan fazla uyuşturucu ele geçirildi, 250 kişi yakalandı!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Narkoçelik-10" operasyonlarında 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini, 250 kişinin yakalandığını bildirdi.

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Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, zehir tacirlerine yönelik olarak, "Gençlerimizi zehirlemenize asla izin vermeyeceğiz. Sizi tek tek yakalayıp adalete teslim etmeye kararlıyız." uyarısında bulundu.

Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğünce 46, Jandarma Genel Komutanlığınca 9 ilde uyuşturucu imalatçıları ve bunların satışını yapan sokak satıcılarına yönelik operasyonda, 1 ton 19 kilogram uyuşturucu ve 1 milyon 23 bin uyuşturucu hap ele geçirildiğini ve 250 kişinin yakalandığını duyurdu.

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde il emniyet müdürlüklerince 615 ekip, 1542 personel ve 35 narkotik dedektör köpeğinin katılımıyla çalışma yapıldığı bilgisini veren Yerlikaya, aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Bursa ve Trabzon'un bulunduğu çok sayıda ilde operasyon düzenlendiğini kaydetti.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM Daire Başkanlığı koordinesinde il jandarma komutanlıklarınca Hakkari, İstanbul, Van, Malatya, Bingöl, Afyonkarahisar, Samsun, Tekirdağ ve Iğdır'da operasyon düzenlendiğini belirten Yerlikaya, "Operasyonları gerçekleştiren kahraman polislerimizi ve kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle." ifadelerini kullandı.

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