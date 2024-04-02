BIST 9.158
DOLAR 32,23
EURO 34,62
ALTIN 2.339,78
HABER /  SEÇİM

AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktı! Seçim sonuçlarına itiraz edildi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktı! Seçim sonuçlarına itiraz edildi

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde, AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, bir sandık için ilçe seçim kuruluna itiraz edildi.

Abone ol

Kesin olmayan sonuçlara göre, CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı.

Aygün, AA muhabirine, 1007 No'lu sandıktaki bir oyun geçersiz sayılması gerekirken, geçerli sayıldığı gerekçesiyle itirazda bulunduklarını söyledi.

Azizoğlu da  tüm sandıkların yeniden sayılması için itirazda bulunacaklarını belirtti.

ÖNCEKİ HABERLER
Sahur vakti deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi
Sahur vakti deprem paniği! AFAD'dan açıklama geldi
Milyonlarca emekli bekliyordu! Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün yatıyor
Milyonlarca emekli bekliyordu! Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün yatıyor
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK bugün toplanacak
AK Parti'de seçim sonrası ilk MYK bugün toplanacak
Yalova Belediye Başkanlığını kim kazandı?
Yalova Belediye Başkanlığını kim kazandı?
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! Ölenler ve yaralılar var
Gaziantep'te zincirleme trafik kazası! Ölenler ve yaralılar var
Gazeteci Ahmet Hakan’ın yazısındaki tahminlerinin neredeyse hiçbiri tutmadı!
Gazeteci Ahmet Hakan’ın yazısındaki tahminlerinin neredeyse hiçbiri tutmadı!
İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu! ABD'den ilk açıklama geldi
İsrail İran'ın Şam'daki konsolosluk binasını vurdu! ABD'den ilk açıklama geldi
Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri: "Sıcak bakılmalı"
Hasan Arat'tan yabancı hakem sözleri: "Sıcak bakılmalı"
Google, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Google, 5 milyar dolar tazminat ödeyecek
Numan Kurtulmuş: Milletimiz tercihini yapmıştır
Numan Kurtulmuş: Milletimiz tercihini yapmıştır
Yüzlerce internet sitesi hakkında işlem başlatıldı
Yüzlerce internet sitesi hakkında işlem başlatıldı
Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı
Muhtarlık seçimlerinde çıkan kavgalarda 6 kişi öldü, 62 kişi yaralandı