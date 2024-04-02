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Milyonlarca emekli bekliyordu! Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün yatıyor

Milyonlarca emekli bekliyordu! Ramazan Bayramı ikramiyeleri bugün yatıyor

Ramazan ve Kurban Bayramlarından önce ödenen emekli ikramiyeleri 3 bin lira olarak güncellenmişti. Milyonlarca emeklinin merakla beklediği emekli ikramiyeleri bugün hesaplara yatıyor.

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Bu yıl yüzde 50 artırılarak 3 bin liraya çıkarılan ikramiyeler 2-5 Nisan tarihleri arasında emeklilerin hesabına yatırılacak.

İkramiye ödemelerinden SSK, Bağ- Kur ve Emekli Sandığı emeklileriyle beraber; dul ve yetim maaşı alanlar, şampiyon sporcular, şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, terörden zarar gören siviller, ölüm aylığı ve sürekli iş göremezlik geliri alanlar, vazife malullüğü ile 65 yaş aylığı alanlar yararlanabilecek.

Ödeme günleri

4A SSK kapsamında gelir ve aylık alanların ödeme günü 17 ve 18 olanlara bugün, 19, 20, 21, 22 olanlara 3 Nisan, 23, 24, 25, 26 olanlara 4 Nisan tarihinde ödeme gerçekleştirilecek.

Yüzde 50 oranında ödeme

Dul ve yetim maaşı alanlar, bayram ikramiyesini hisse oranları kadar alacak. Vefat eden sigortalının çocuğu olması durumunda eşine yüzde 50 oranında ödeme yapılıyor.

Çocuklara ise yetim maaşı olarak yüzde 25 hisse oranında ödeme gerçekleştiriliyor.

Vefat eden sigortalının çocuğu olmaması durumunda ödeme yüzde 75'e yükseliyor. 

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