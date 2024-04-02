Yalova Belediye Başkanlığını kim kazandı?

Yalova Belediye Başkanlığını CHP adayı Mehmet Gürel kazandı.

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Kesin olmayan sonuçlara göre, Mehmet Gürel 26 bin 684, AK Parti adayı Mustafa Tutuk 23 bin 219 oy aldı. (Açılan sandık oranı: yüzde 98,48 )

Mehmet Gürel kimdir?

Mehmet Gürel, 1975 yılında Yalova'da dünyaya geldi. İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlaması Bölümünü bitiren Gürel, İstanbul Ticaret Üniversitesinde İşletme yüksek lisansını tamamladı.

2020 yılında CHP Yalova İl Kongresi sonrasında il başkanı olan Gürel, 2023 Genel Seçimlerinde partisi tarafından ikinci sıra milletvekilli adayı olarak gösterildi. Gürel, evli ve bir kız çocuk babasıdır.