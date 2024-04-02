Şimşek'ten ev sahiplerine 'kira geliri' uyarısı: Son gün 5 Nisan

31 Mart seçimlerinde kurulduğu günden bu yana ilk kez ikinci parti konumuna düşen AK Parti MYK bugün toplanıyor. Alınan sonuçların Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve parti içinde büyük bir rahatsızlık yarattığı belirtilirken; Erdoğan'ın Kabine'de revizyona gideceği iddia edildi. 7 Bakan'ın 'görevden affını' isteyeceği belirtiliyor.

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Bakan Mehmet Şimşek, 2023 yılı için belirlenen 21 bin TL üzerinde kira geliri elde eden ev sahiplerini beyanname vermeleri konusunda uyardı. Yaptığı açıklamada, mükelleflerin herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlattı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kira geliri elde eden mülk sahiplerini beyanname vermeleri konusunda uyardı. Yaptığı açıklamada, kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmaların sürdüğünü belirtti.

Şimşek, "Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz" dedi.

Özellikle gelir İdaresi Başkanlığının, idari kayıtları ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürdüğünü ifade etti.

21 bin TL üzerinde kira geliri

Şimşek'in paylaşımında, mükelleflere herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan'a kadar beyanname vermeleri gerektiği hatırlatıldı. 2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerin bu konuda dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Şimşek, ayrıca, adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadele edildiğine dikkat çekti.

Şimşek, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gelir İdaresi Başkanlığımız, idari kayıtları (tapu, MERNİS vb.) ve teknolojik imkanları en üst düzeyde kullanarak kira geliri elde edip beyanname vermeyen mükellefleri tespit etmeye yönelik çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Denetim planına aldığımız 1,2 milyon gayrimenkulden bugüne kadar yaklaşık 420 bininde yerinde tespitte bulunduk. Saha denetimlerimize ve mükelleflerimizi bilgilendirmeye devam ediyoruz.

2023 yılı istisna tutarı olan 21 bin TL üzerinde kira gelirine sahip mükelleflerimize herhangi bir yaptırıma maruz kalmamaları için 5 Nisan tarihine kadar beyanname vermeleri gerektiğini hatırlatıyoruz.

Adil rekabet ve mali disiplin için kayıtdışılıkla mücadeleyi güçlendiriyoruz."