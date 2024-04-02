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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Rize'de Karadağ'ı konuk edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Rize'de Karadağ'ı konuk edecek

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası 6. Eleme Grubu'ndaki beşinci maçında yarın Rize'de Karadağ'ı ağırlayacak.

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Rize Yenişehir Spor Salonu'nda saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı, Bulgaristan'dan Svetoslav Yovchev ile Zvezdelin Yonchev hakem ikilisi yönetecek.

Grupta oynadığı 4 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan milli takım, 5 puanla ikinci sırada bulunuyor.

İlk maçında deplasmanda Karadağ'a 39-23 mağlup olan ay-yıldızlılar, daha sonra Ankara'da Sırbistan ile 29-29 berabere kaldı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, gruptaki üçüncü maçında Bulgaristan'ı deplasmanda 30-24 mağlup ederken, dördüncü maçında ise bu kez konuk ettiği Bulgaristan'ı 38-13 yendi.

Başantrenör Costica Buceschi, milli takımın Ankara kampında yaptığı açıklamada, Rize'de yarın konuk edecekleri Karadağ karşısında galip gelerek, Avrupa Şampiyonası için iyi bir pozisyonla gruptan çıkmak istediklerini söyledi.

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